Perquisite le case di Puff Daddy | accusato di stupro | abusi | sfruttamento della prostituzione e spaccio

(Di martedì 26 marzo 2024) Le residenze del rapper americano Sean Combs, alias “”, sono stateda agenti federali negli Stati Uniti, secondo quanto confermato da una fonte vicina al caso, che vede la star dell’hip hop al centro di alcune accuse die violenza sessuale. Agenti di polizia armati sono entrati nelle proprietà di lussostar del rap sulla costa occidentale e orientale degli Stati Uniti. L’Ufficio investigativo del Dipartimento di Sicurezza Nazionale di New York ha annunciato in un comunicato di essere entrato in azione insieme agli uffici di Los Angeles e Miami e alle forze dell’ordine locali. Il rapper deve infatti rispondere di diversi reati:, ma ...