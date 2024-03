Monza | baby-gang rapina due studenti universitari sul treno | rubate monete | carte prepagate e auricolari

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Un'altra aggressione esu un. Ancora una banda di 5 o 6 ragazzini che prendono di mira un passeggero e con l'intimidazione gli portano via spiccioli, tessere. È successo anche ieri su unin arrivo da Milano sulla tratta Paderno-Carnate. Vittime questa volta duebrianzoli di una ventina d'anni. Minacciati, sembra, anche con un coltello. Non è la prima volta che accadono episodi simili negli ultimi tempi. Indagano gli agenti della polizia di Stato.

Rieducare i giovani violenti con lavori socialmente utili. È il succo del progetto di legge per contrastare le baby gang presentato da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione

Monza, baby gang rapina due studenti universitari sul treno: rubati spiccioli, carte prepagate e auricolari - È successo anche ieri su un treno in arrivo da Milano sulla tratta Paderno-Carnate. Vittime questa volta due studenti universitari brianzoli di una ventina d'anni. Minacciati, sembra, anche con un

