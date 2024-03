Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 26 marzo 2024) "Non è mio compito far esplodere le bombe. Ho un'arma. E' scrivere. E' per parlare apertamente. Questa è la mia. Anche scrivere è una bomba". Il 6 aprile 2023,El-, la famigerata reclutatriceista belga marocchina, è morta in una prigione belga. La 64enne era poco conosciuta al di fuori dei circoliisti, sebbene fosse da decenni nei radar delle agenzie di sicurezza occidentali. La donna è diventata una guerriera da tastiera, una propagandista eccezionale, che ha assicurato ai posteri la sua ereditàista e probabilmente, ha causato più danni lei dal suo minuscolo appartamento di Bruxelles, rispetto alla maggior parte degli ideologiisti che lavoravano nascosti nelle caverne afghane, siriane o irachene. Grazie a due matrimoni con ...