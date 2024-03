La disciplina militare non ammette deroghe | Vannacci e la copertina su Chi | Crosetto lo stronca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Guidoa cinque mesi dall'intervista sul settimanale di gossip Chi del generale Roberto(4 ottobre 2023) - che tanto lo aveva irritato perché non era stata concordata con i vertici della Difesa - ha risposto per iscritto a una interrogazione del senatore di Italia Viva Enrico Borghi, che gli chiedeva se il ministero fosse a conoscenza del passaggio di documenti a un funzionario della Difesa che si trovava in uno Stato estero (la Romania) e sefosse stato autorizzato dai diretti superiori a rilasciare quelle dichiarazioni e informazioni. Il generale infatti in quella intervista non solo definiva gli omosessuali "anormali" ma confessava di aver conosciuto la moglie in Romania, per consegnarle dei documenti riservati. Il ministro di Fratelli d'Italia, secondo quanto riporta il Fatto quotidiano, il 18 ...