Italiani | povera gente | secondo i dati Istat aumenta la popolazione che vive nella miseria

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024)il numero diche vivono in una condizione di povertà assoluta. Tradotto dai termini tecnici significa che, nel 2023, ci sono state 5,7 milioni di persone che non hanno potuto permettersi spese essenziali, utili per condurre uno standard di vita minimamente accettabile e/o tale da evitare gravi forme di esclusione sociale. Questo al di là delle news ottimistiche sull’economia italiana veicolate dalle fonti di governo. I: grave peggioramento delle condizioni delle famiglie Lo certifica il report dell‘– dalle stime preliminari – che mette in luce un peggioramento della condizione delle famiglie italiane rispetto al 2022.l’istituto centrale di statistica lo scorso anno le famiglie in povertà assoluta si sono attestate all’8,5% del totale dei ...