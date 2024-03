Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildemocratico americanosottolinea che il primo ministro israeliano Benjaminsi è detto apparentemente turbato dopo il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ha deciso di annullare l’invio di una delegazione a Washington e criticando la risoluzione. “Ma non è cosi’ turbato da rinunciare a 3,3 miliardi di dollari dei contribuenti americani per finanziare la sua guerra immorale“. https://x.com/Sen/status/1772351464515481848?s=20 Ildemocratico ha affidato questa sua accin un post sul suo profilo X. Aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero smettere di inviare denaro a Israele “per far morire di fame i bambini palestinesi“.ha anche affermato che Washington ...