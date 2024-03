Il mistero di Emanuela Orlandi Il libro di Anna Cherubini | | Cresciute insieme in Vaticano

(Di martedì 26 marzo 2024) "Sono cresciuta nello stesso posto in cui è cresciuta lei, nello stesso contesto, ho frequentato la sua stessa scuola di musica, i nostri padri sono stati colleghi di lavoro. Abbiamo calpestato gli stessi sampietrini del. Era una zona meravigliosa, lo è tutt’ora. Pensavamo fosse un luogo principesco, che fosse un luogo speciale, siamo state delle privilegiate. Poi un giorno qualcosa si è interrotto. È successo il 22 giugno del 1983 e da allora è cambiato tutto. È cambiato anche il mio punto di vista, benché fossi una ragazzina". Dal palco del teatro Signorelli, difronte ad una platea gremita, attenta e interessata,presenta la sua ultima e intensa fatica letteraria. "Diventeremo Amiche" in cui intreccia la sua storia a quella di. La scelta di presentare il ...

