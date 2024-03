I social ci hanno convinto che chiunque parli a noi | e di noi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 26 marzo 2024) Se non avete mai sentito parlare di Justin Theroux, lasciate che ve ne fornisca un breve identikit. Justin Theroux è un americano bonissimo che lavora nel cinema. La cosa più importante che ha fatto nella vita è stata sceneggiare “Tropic Thunder”, film capolavoro per il quale oggi darebbero l’ergastolo ostativo a tutti i partecipanti. La seconda cosa più importante che ha fatto è stata andare a correre, in una serie per il resto inutile intitolata “The Leftovers”, con un pantalone che lasciava intuire che avesse un tacchino nelle mutande. La terza cosa più importante che ha fatto è stata sposare Jennifer Aniston. Ora che sapete tutto ciò che è indispensabile sapere di lui, vorrei spiegarvi come Justin Theroux e le sue storie di Instagramilluminato un pezzettino della mia consapevolezza rispetto all’affaire Middleton, affaire che come spesso accade con le notizie ...