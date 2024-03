Fosse Ardeatine | Fontana | ' violenza nazifascista | memoria arricchisca coscienza civile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar (Adnkronos) - "Ricordiamo oggi, a distanza di 80 anni, con immutata commozione le vittime dell'eccidio che il 24 marzo 1944 si consumò alle. Quel giorno, 335 innocenti vennero ferocemente trucidati dalla". Lo ha detto in aula il presidente della Camera Lorenzo. "Le persone uccise erano detenuti politici, civili e militari, ma anche comuni cittadini di qualsiasi età e religione. Ricordare come il cammino del nostro Paese verso la democrazia sia passato anche attraverso tragedie come questa rappresenta un inderogabile dovere morale e", ha proseguito. "Serve a rafforzare la consapevolezza che la pace e la libertà di cui godiamo oggi vanno difese ogni giorno. Soprattutto nell'attuale momento ...