Euphoria | la stagione 3 è stata posticipata | non cancellata

(Di martedì 26 marzo 2024) Sam Levinson, dopo il disastroso The Idol, è tornato a lavorare alla sceneggiatura della terzadi. Nonostante le indiscrezione e le stesse dichiarazioni degli attori annunciassero un imminente inizio delle riprese, la HBO ha deciso di sospendere i piani per l’inizio delle riprese. Il cast ha avuto il permesso di accettare altri progetti nel frattempo. “HBO e Sam Levinson restano impegnati a realizzare una terzaeccezionale“, ha dichiarato la rete in una dichiarazione a Deadline. “Nel frattempo, stiamo consentendo al nostro cast molto richiesto di perseguire altre opportunità.” E, secondo diverse fonti, nonostante non ci fosse una data precisa, le riprese sarebbero dovute iniziare entro due mesi. L’acclamato dramma, la cui secondaè andata in onda più di due anni fa, ha visto ...