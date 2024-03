Dribblium | la scuola calcio virtuale che allena e scopre i futuri Messi | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) “Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica”, con queste parole, utilizzate in una sua famosa canzone, Cesare Cremonini provava a raccontare quanto il Divin Codino sarebbe mancato al mondo dele a distanza di tanti anni le sue magie non hanno mai smesso di mancarci. Estro, fantasia, ma anche tanta tecnica individuale e qualità nel controllo palla. Tutti elementi che si sono un po’ persi, vuoi perché si tende ormai a privilegiare tattica e preparazione atletica, vuoi perché, tolti i momenti dimento delle scuole, le nuove generazioni hanno sempre meno momenti dedicati al pallone, specie nelle grandi città dove gli spazi adatti scarseggiano. Ogni problema ha però una propria soluzione, in questo caso partita dalla fantasia di un imprenditore italiano, che grazie a un’intuizione degna del miglior fantasista ha ...