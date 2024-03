Digiuno intermittente | l’immunologa Viola contro uno studio americano | “E’ aria fritta | non fa male al cuore”

È una delle diete più in voga degli ultimi anni, ma l’America Heart Association ha parlato chiaro: il rischio di morte per eventi cardiovascolari con il digiuno intermittente è maggiore. L’analisi è ... (gamberorosso)

Sembrava andare tutto liscio con la pratica del Digiuno intermittente, tanto in voga oggi e promossa da molti vip come strategia non solo per perdere peso, ma anche come fattore di longevità, che è ... (ilfattoquotidiano)