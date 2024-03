De Laurentiis | nuova stangata | “Incontro urgente col Ministro dello Sport”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Non si placano le polemiche attorno ad Aurelio De: arriva unadopo la querelle con Sky. La stagione che sta vivendo il Napoli è molto tormentata. Gli azzurri non stanno riuscendo ad ottenere i risultati sperati in campionato e nemmeno in Champions League. L’eliminazione contro il Barcellona, di fatto, ha compromesso anche l’accesso al prossimo Mondiale per Club. Nelle ultime nove giornate di Serie A, la squadra di Francesco Calzona tenterà l’impresa della qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri, infatti, possono sperare di strappare il pass per la Champions classificandosi al 5° posto in campionato. Per farlo, però, ci sarà bisogno del Napoli formato scudetto che in questa stagione non si è mai visto. Così come il Napoli, anche Aurelio De...