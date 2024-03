Cortesie per gli ospiti | Ida e Mariana vs Gianluca e Lorenzo di Casa a Prima Vista

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 26 marzo 2024) Lunedì 25 marzo 2024 è andata in onda lapuntata della ventesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. Ida evsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate da Ida evs, ovvero gli agenti immobiliari del programmaper una sfida ambientata a Milano, che ha messo di fronte i due menu Less is More vs aMare a Milano. Alla fine hanno vintocon il punteggio di 19.5-19.per glisu ...