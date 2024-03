Come Il ragazzo e l’airone è riuscito a vincere l’Oscar

(Di martedì 26 marzo 2024) Da decenni il maestro Miyazaki fa sognare il pubblico con le sue fiabe che ricordano agli adulti l’importanza della scintilla dell’infanzia. Ancora una volta, il fumettista e fondatore dello studio cinematografico Studio Ghibli regala con Ilnuovi significati da scogliere. Il film d’animazione vince agli Oscar 2024 e fa guadagnare a Hayao Miyazaki la sua seconda statuetta, terza con il premio onorario alla carriera conferitogli nel 2015, dopo la prima conquistata grazie a La città incantata nel 2003. Il: Oscar per Miyazaki Solo fortuna. Questa è stata la spiegazione data da Toshio Suzuki, produttore di Ile co-fondatore di Studio Ghibli, a seguito della vittoria per Miglior film d’animazione. Ma critici, appassionati e ...

