BYD raggiunge il traguardo di sette milioni di veicoli a nuova energia prodotti ad oggi

(Di martedì 26 marzo 2024) SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 25 marzo, BYD, leader mondiale nella produzione di(NEV) e di batterie, è diventato il primo produttore automobilistico al mondo are ildidicon la DENZA N7, presentata allo stabilimento di Jinan, in Cina, simbolo di un nuovo successo rivoluzionario dell’azienda. BYD ha raggiunto la produzione di 1 milione di NEV nel maggio 2021, triplicando rapidamente la cifra nei 18 mesi successivi, superando quindi le 5di unità in solo altri 9 mesi. In soli 7 mesi da questo, BYD ha accelerato la produzione e raggiunto la 7 milionesima unità, dimostrando una ...