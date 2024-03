Biasin | «Mercato Inter già concreto | una sensazione Acerbi? Fastidio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) L’dovrà fare qualcosa di particolare nella prossima stagione, visto che ci saranno più partite di Champions League e a giugno 2025 il nuovo Mondiale per club. Sulsi esprimea Microfono Aperto su Radio Sportiva, anche con un commento sul caso. I RINFORZI – Per il 2024-2025 sono solo da ufficializzare Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Per Fabrizio, nel giorno in cui arrivano le novità positive sul bilancio, ci sarà altro: «Io credo che l’un paio di passi li abbia già fatti e concreti, per aumentare la sua rosa. Il resto dipenderà dalin uscita, ma laè che voglia un paio di giocatori in più rispetto a questa rosa, perché ci sono più partite con la nuova Champions League e il Mondiale per club. Ma ...