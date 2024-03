(Di martedì 26 marzo 2024)ha parlato del suo aborto spontaneo. In una lunga intervista a Vanity Fair, l’attrice si è aperta sul doloroso episodio capitatole nel 2015,neldi una. All’epoca l’attrice, oggi 41 anni, era infatti impegnata nel dramma teatrale Grounded al Public Theater di New York, dove impersonava una pilota. “Non è andata a buon fine” ha detto al magazine, parlando di quella che era la sua prima gravidanza. “Stavo recitando a teatro e dovevo partorire sul palco ogni sera”, ha aggiunto poi, rivelando poi di averto delai suoi amici che erano andati a trovarla nel backstage. “Tenermelo dentro era troppo per me”. La star e suo marito, Adam Shulman, avevano poi dato il benvenuto al ...

Anne Hathaway , in una lunga intervista, è tornata a parlare del periodo più buio della sua carriera, quando, senza alcuna ragione apparente, dopo la vittoria del l’Oscar per Les Miserables nel 2013, ... (cinemaserietv)

L'attrice Anne Hathaway ha ricordato il periodo difficile dopo la vittoria agli Oscar sostenendo che Christopher Nolan è stato un angelo per averle dato il ruolo in Interstellar. Anne Hathaway ha ... (movieplayer)

Anne Hathaway racconta l'aborto avuto davvero mentre recitava nel ruolo di una donna incinta - Anne Hathaway si è aperta in un'intervista: 'Dovevo partorire sul palco ogni sera, tenermelo dentro era troppo per me'.gravidanzaonline

Quanti film ha fatto Anne Hathaway insieme a Christopher Nolan - Nella lista dei più importanti registi con i quali ha lavorato Anne Hathaway è presente anche Christopher Nolan. Quante volte hanno collaborato insiemecinema.everyeye

Anne Hathaway: le dissero che non aveva abbastanza sex appeal per Hollywood - Anne Hathaway ha rivelato nella sua nuova storia di copertina di Vanity Fair che le è stato detto che non aveva sex appeal ...cinefilos