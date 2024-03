Ancora truffe su Facebook Marketplace

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 26 marzo 2024) Un’ascoltatrice di Radio Pico, dove da anni ogni giovedì teniamo un piccolo spazio BUTAC in compagnia della fantastica Elena Sala, ci ha inviato una segnalazione di una tipologia di truffa online chenon avevamo trattato. Nella segnalazione ci viene raccontato di un tentativo di vendita tramite: Avevo messo in vendita suuno zaino, il portafogli e il porta carta di credito ad €275,00. Mi contatta Simeone, in allegato vi invio gli screenshot della chat. Dopo il mio ultimo messaggio ha abbandonato il gruppo. Gli screenshot che ci sono stati inviati ci raccontano di una proposta d’acquisto da parte di tale Simeone, dalla Polonia dove vive, che vuole comperare lo zaino con portafoglio e porta carte di credito per il cugino residente in Italia. Viene chiesto il prezzo compreso di ...