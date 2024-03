Allerta in Giappone per una rara infezione carnivora

(Di martedì 26 marzo 2024) Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un "avvertimento" per la crescita dei casi di un tipo raro ma grave dibatterica. Ad oggi hanno superato più della metà del conteggio dello scorso anno - 88 solo nella capitale - insieme a 517 infezioni a livello nazionale. A riferirlo è The Japan Times. Le preoccupazioni per la diffusione della sindrome da shock tossico streptococcico (STSS),...

Il sisma ha colpito la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell'ovest del Paese scatta l'allarme tsunami in Giappone , dopo che un violento terremoto ha colpito oggi la zona di Noto, nella ... (sbircialanotizia)

Tutto trema nel momento in cui la scossa di terremoto di magnitudo 7.6 colpisce la costa centro-occidentale del Giappone . Le immagini sono state registrate a Noto, nella prefettura di Ishigawa, una ... (panorama)

Un’altra forte scossa di terremoto , di magnitudo 5.5, ha colpito questa mattina la costa centro-occidentale del Giappone : lo riporta sul suo sito l'Agenzia meteorologica nazionale. Non sono stati ... (gazzettadelsud)

Malattia carnivora, è Allerta in Giappone: «Tasso estremamente alto di mortalità». Sintomi e come avviene il contagio - Malattia carnivora. Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un «avvertimento» per la crescita dei casi di un tipo raro ma grave di infezione batterica. Ad oggi hanno ...ilmessaggero

"Malattia carnivora", picco di casi streptococco in Giappone: è Allerta - Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un "avvertimento" per la crescita dei casi di un tipo raro ma grave di infezione batterica. Ad oggi hanno superato più della metà del conteggio dello scorso ...tgcom24.mediaset

Allerta in Giappone per una rara infezione, "malattia carnivora" - Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un "avvertimento" per la crescita dei casi di un tipo raro ma grave di infezione batterica. (ANSA) ...ansa