Ai | cosa devono fare le imprese italiane per prepararsi alla nuova normativa

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – L’AI Act, il regolamento europeo che disciplinerà l’intelligenza artificiale nell’Unione, entrerà in vigore a breve ma sarà pienamente applicabile tra poco più di due anni. Nel frattempo la Commissione ha lanciato un AI Pact, cioè un patto che incoraggia le aziende ain anticipo alle nuove regole. In che modo dovranno farlo? L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Chiara Ferragni, Klaus Davi: “Come Berlusconi, ha vinto da vittima cambiando la narrazione” Oliveri (Aspi): “Piano 2024 prevede assunzione 950 persone” Ucraina, ondata di raid Russia: centrale Zaporizhzhia a rischio blackout Nuovo incidente sul lavoro, operaio morto schiacciato a Sondrio Assessore Lucente: “Iniziativa per Diabolik dimostra l’impegno ...