“Uscite immediatamente” Grande Fratello | l’avviso dell’autore Concorrenti gelate | poi la fuga

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Questa sera, 25 marzo, si saprà chi vincerà questa edizione del. Dopo sei lunghi mesi di reclusione, questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ultimala finale del reality con i finalisti Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Il sesto finalista verrà decretato dal televoto del pubblico direttamente nella diretta di questa sera. Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono i tre che si sfideranno per l’ultimo posto in finale. Anche quest’anno, il montepremi finale ha una cifra pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione direttamente scelta dal concorrente vincitore. Leggi anche: “Sono arrivate davvero…”. Beatrice si rivolge al: la richiesta fa volare, poi la sorpresa ...