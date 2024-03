Trump | maxi sconto sulla multa | da 464 a 175 milioni Novità sul caso Stormy Daniels

(Di lunedì 25 marzo 2024) New York, 25 marzo 2024 – Donaldha avuto unocospicuo in appelloper la truffa sugli asset gonfiati, da 464 a 175di dollari. L’ex presidente Usa – che il 15 aprile dovrà affrontare il processo per ildella pornostar– ha assicurato che ora “depositerà molto in fretta i 175, entro i 10 giorni” supplementari che gli sono stati concessi. Parole pronunciate all’uscita dall’aula del tribunale di New York dove si discute il. Domani, intanto, “the Donald” sbarca in Borsa, al via scambi della sua media company. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Il...

