Trattativa sugli ostaggi Israele accetta la proposta Usa Ma Hamas frena | via le truppe

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ancora in alto mare, anzi sulle montagne russe, i colloqui di Doha per la liberazione degli. Dopo l’apertura israeliana allaamericana sul rapporto che dovrebbe essere stabilito fra la liberazione di ciascun israelianoo die il numero di prigionieri palestinesi reclusi inche dovrebbero essere rilasciati, c’è stata la reazione negativa diper il mancato "riferimento al cessate il fuoco e al ritiro delle forze da Gaza". In serata, invece, uno spiraglio. Secondo l’emittente Channel 12,ha trasmesso adun documento dettagliato su tre fasi di un accordo per il rilascio degli. I nuovi numeri parlano di una disponibilità, in una prima fase, a liberare tra i 700 e gli 800 ...

ROMA Accordo vicino, anzi no. Corre sul filo la vicenda della tregua in cambio della liberazione dei 136 ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi. Secondo la tv israeliana Channel 11 "l’accordo ... (quotidiano)

L'Ue ha evitato ancora una volta una pericolosa spaccatura. Una divisione che in un momento delicato come questo avrebbe significato mettere a rischio l'esistenza stessa dell'Unione. Il Consiglio ... (iltempo)

Roma, 22 febbraio 2024 – Decine di attacchi aerei di Israele nella notte su Rafah nel sud della Striscia di Gaza, un’azione svolta nel momento in cui iniziano complicati colloqui al Cairo per ... (quotidiano)

