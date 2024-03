Tommaso Zorzi | “Non rinnegherò mai il Grande Fratello Se mi sono montato la testa? No perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo aver preso parte alla quinta edizione delVip, che poi ha anche vinto,ha iniziato una nuova carriera nel mondo della televisione, prendendo parte a diversi programmi delle reti Discovery, tra cui Drag Race Italia, Tailor Made – Chi ha la stoffa e Questa è casa mia. Dopo queste esperienze,è pronto a tornare in tv con una nuova avventura, vestendo per la prima volta i panni di giudice nel programma Cortesie per gli ospiti, che andrà in onda ogni sera a partire da lunedì 25 marzo su Real Time alle ore 20.20.sarà l’home style del programma e affiancherà gli ormai collaudati Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi, prendendo il posto di Luca Calvani.aveva già preso parte due volte al programma, in qualità di ...