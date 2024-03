Scossa di Terremoto a L' Aquila | Fra 10 Giorni i 15 Anni dal Sisma 2009

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'- Unadisi è registrata in provincia dell'molto vicina al capoluogo d'Abruzzo. Ilha avuto epicentro a nord del comune di Pizzoli all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Laè stata di ML 3.2 con una profondità di 16.3Km alle 16.44. Non essendo la zona limitrofa all'epicentro antropizzata non risultano da cose o persone, dal capoluogo L'pare neanche si sia sentita ovunque. Resta il timore delle popolazioni che fra soli 10vivranno per la 15esima volta la notte delle cellebrazioni dei 309 martirini (le vittime accertate deldel 6 aprile).- IN AGGIORNAMENTO- leggi tutto