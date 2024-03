Samardzic-Napoli | nuovo annuncio del presidente | c’entra anche Pafundi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel corso del mercato invernale, ilvoleva, ma l’accordo è poi sfumato. C’è l’delsul centrocampista, masu. Storicamente l’Udinese è uno dei club che sforna diversi talenti interessanti, che per forza di cose finiscono nel mirino dei top club. Su diversi giocatori del club friulano, c’èl’interesse concreto del, che in estate proverà l’assalto ad alcuni di loro. Tra questi c’è Lazar, che già a gennaio è stato molto vicino a vestire la maglia azzurra, con l’affare sfumato per alcuni dettagli. Su, masu, si è espresso il. C’è l’del ...

Il tormentone ‘ Napoli - Samardzic ’ dei mesi scorsi, senza dimenticare che in precedenza l’Inter… Il centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio in cui ha ... (terzotemponapoli)

Calciomercato Napoli, in definizione il colpo in difesa | C’è un indizio sul prossimo tecnico - Visualizzazioni: 290 Calciomercato Napoli, il primo colpo per la prossima stagione potrebbe essere in difesa. Arrivano le parole dell’intermediario dell’operazione. Il Napoli è ad un passo da Ardian I ...calciostyle

ATALANTA - Distrazione all'adduttore per De Ketelaere, in dubbio contro il Napoli - E' arrivata la diagnosi per Charles De Ketelaere, a disposizione da oggi dell'Atalanta dopo il rientro anticipato dal ritiro del Belgio dopo l'infortunio accusato venerdì scorso alla vigilia dell'amic ...napolimagazine

UDINESE - Soldati: "Samardzic Ottimo rapporto con il Napoli, c'è stato un piccolo malinteso" - Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli: "Samardzic Fra Napoli e Udinese c'è un ottimo rapporto e si parlano spesso i dirigenti, ...napolimagazine