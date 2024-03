Ruba il gatto delle nevi e devasta le piste da sci dell’Altopiano di Asiago | individuato l’autore del gesto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un uomounin uno dei comprensori di, in provincia di Vicenza, e inizia a girare per le, rovinandole.delè già stato rintracciato dai carabinieri digrazie alle telecamere di videosorveglianza e rischia ora una denuncia per furto e danneggiamento. I militari, riferisce Il Giornale di Vicenza, non escludono che il soggetto abbia agito in compagnia di altre persone. Il fatto è stato scoperto sabato scorso quando gli addetti alledella stazione di Gallio, giunti sul posto per le ultime sistemazioni in vista del week-end, hanno notato leLongara e Meletta di Mezzo, totalmente rovinate dal passaggio di un mezzo cingolato. Controllando i ...