Pineta Grande Hospital primo centro in Italia con sistema tecnologico avanzato per il trattamento della fibrillazione atriale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Castel Volturno. Alè stata effettuata la prima procedura in(e tra le prime 15 in Europa) di ablazionecon ilPFA Medtronic PulseSelect , una nuova metodica ablativa che utilizza un approccio non termico per trattare le aritmie atriali (ritmi cardiaci rapidi e anomali), supportata da oltre 15 anni di ricerca clinica e preclinica ed ora disponibile sul mercato. La procedura, condotta dal dott. Stefano Nardi e dal dott. Luigi Argenziano con la loro equipe altamente specializzata, consente di trattare tutte le forme di FA (parossistiche e persistenti) in completa sicurezza, riducendo ben al di sotto dell’1% le complicanze procedurali; le ridotte dimensioni (9Fr), la garanzia di erogare ...