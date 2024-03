Papua | sisma 6 9 | 3 morti | case distrutte

Terremoto fortissimo, magnitudo 6.9 - Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord della Papua Nuova Guinea. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico americano Usgs. Il Centro di ...thesocialpost

Potente terremoto di magnitudo 6.9 a Papua Nuova Guinea - Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord della Papua Nuova Guinea. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico americano Usgs. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha dichiarato che non ...tgcom24.mediaset

Violenta scossa di TERREMOTO Magnitudo 6 a Papua New Guinea, dati in tempo reale - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 si è verificata alle ore 16:13:26 del 13 marzo 2024 in Papua New Guinea, al confine fra la regione orientale e quella occidentale della Nuova Britannia. Il sisma ...informazione