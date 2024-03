Pallavolo | assegnati all' Italia gli Europei maschili del 2026

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - I Campionatididelsi terranno anche in. A darne comunicazione la Federvolley. L'sarà co-organizzatrice insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania e, come nell'edizione del 2023, le finali si disputeranno proprio nel Bel Paese. Tra i motivi dell'assegnazione c'è, come riferisce la federazione dina, "il grande successo, senza precedenti, dei Campionati2023, il cui impatto economico e sociale è stato stimato in circa 234 milioni di euro". Il presidente europeo (Cev), Aleksandar Boricic ha detto che "la decisione di affidare alla Federazionenala realizzazione di questo prestigioso evento testimonia la nostra ...