Pacifico Anief | “Fino a 3mila euro di arretrati mancanti per i docenti | ecco come fare per recuperarli” VIDEO

DIRETTA | Stipendi docenti e ATA, fino a 3000 euro di arretrati mancanti. Cosa fare SPECIALE con Pacifico (Anief) [VIDEO] - Arrivano gli arretrati in busta paga per docenti e ATA, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 gennaio. Si chiama “emissione speciale” e copre il periodo di mancati aumenti da g ...orizzontescuola

Rinnovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Anief: si voterà in oltre 8mila istituti - (Teleborsa) - Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha ribadito che sarà un momento importante "per garantire democrazia, responsabilità e partecipazione. Dall’8 aprile Anief sarà presente su ...teleborsa

All’Università «Kore» di Enna la protesta degli specializzandi di sostegno: “No al precariato” - Docenti precari di sostegno in protesta, all’Università di Enna come in altre università d’Italia. Dopo aver frequentato un corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il soste ...informazione