Mara Maionchi e Gianna Nannini | la paura per una rapina | “Potevano spararci”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il rapporto traè strettissimo e ha dimostrato di resistere alla prova del tempo. Tante le esperienze vissute insieme, compreso un grave rischio in banca. Si sono infatti ritrovate nel bel mezzo di unain banca Ospiti di Che tempo che fa, sedute al fianco di Fabio Fazio, ci sono statenella puntata di domenica 24 marzo 2024. Una lunga amicizia, la loro, che è stata raccontata dalla cantante e la produttrice discografica. Un giorno si sono ritrovate a vivere dal vivo un’esperienza tremenda, unain banca a Milano. Dovevano effettuare un prelievo, per poi vedere entrare due uomini armati di pistola, urlando “mani in ...

Gabriele Corsi e Mara Maionchi (US Rai) La Rai conferma Gabriele Corsi e Mara Maionchi per il commento del l’Eurovision Song Contest . I due volti del Nove (lui conduttore di Don’t Forget the ... (davidemaggio)

Tutto pronto per il ritorno in tv dell’ Eurovision Song Contest 2024 . Per il secondo anno consecutivo Gabriele Corsi e Mara Maionchi saranno alla guida del l’edizione italiana . I due conduttori ... (dilei)

Mara Maionchi e Gianna Nannini a CTCF hanno raccontato di essere scappate da una rapina in corso in una banca. La cantante ha spiegato: "Due rapina tori urlarono 'mani in alto' e lei scappò". "Non ... (fanpage)

Quando Gianna Nannini e Mara Maionchi si trovarono in banca durante una rapina (video) - Il racconto di Mara Maionchi e Gianna Nannini a "Che tempo che fa": un giorno si trovarono in banca durante una rapina. Ecco cosa ...soundsblog

Mara Maionchi con Gianna Nannini a CTCF: “Scappate da una rapina in corso, avrebbero potuto spararci” - Mara Maionchi e Gianna Nannini a CTCF hanno raccontato di essere scappate da una rapina in corso in una banca. La cantante ha spiegato: “Due rapinatori urlarono ‘mani in alto’ e lei scappò”. “Non ...fanpage

Che tempo che fa, stasera in tv: Gianna Nannini e gli altri ospiti - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e il suo “Che tempo che fa", in onda oggi, 24 marzo 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni settimana, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, ...today