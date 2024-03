L' Italia piega l' Ecuador 2-0 con Pellegrini e Barella 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela di giovedì l'chiude la mini tournèe statunitense con un'altra vittoria, stavolta ai danni dell'. Alla Red Bull Area di Harrison (New Jersey) finisce 2-0 grazie al lampo di Lorenzonelle primissime battute di gara e alla perla finale di Barella al 94mo. Buon primo tempo e una ripresa più di sofferenza per gli azzurri di Luciano Spalletti, che anche stavolta ha potuto provare tanti esperimenti in vista dei prossimi Europei, confermando però il modulo 3-4-2-1. Neanche tre minuti dal fischio d'inizio e gli azzurri passano subito avanti grazie a un gran gol di: il capitano della Roma scaglia un bellissimo mancino di prima intenzione da fuori area, dopo una punizione di Dimarco respinta dalla barriera. Lo stesso Dimarco, una manciata ...