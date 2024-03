La strage di Mosca Diffuso il video del massacro | | Uccideteli tutti senza pietà Volevano colpire già il 9 marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) I misteri e gli orrori dellaal Crocus Concert Hall, costata la vita ad almeno 137 persone, si disvelano uno dopo l’altro. La prima notizia è che il commando dell’Isis K che ha compiuto ladi venerdì sera a– due componenti dei quali, Rachabalizoda Saidakrami Murodali e Mirzoev Dalerjon Barotovich, ieri sono comparsi al tribunale distrettuale Basmanny didove sono imputati per terrorismo e ora rischiano l’ergastolo – avrebbe dovuto entrare in azione il 9, quando al Crocus era in programma, e si è poi svolto, un affollato concerto del cantante Shaman, nome d’arte del biondo e putinianissimo Yaroslav Dronor. La predi molte pattuglie di polizia a causa dell’allarme attentati lanciato dall’ambasciata americana due giorni prima (e risultato molto ...