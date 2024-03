La saga della famiglia Gucci diventa una serie tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laapproda sul piccolo schermo eunatv. Dopo House of, il film del 2021 di Ridley Scott, laapproda in televisione. Variety annuncia che il produttore Giorgio, in rappresentanza degli eredi del marchio di moda, ha firmato un accordo con il gruppo

E’ uscito il teaser di Alien : Romulus , il film che sarà il nuovo capitolo della saga horror sci-fi inaugurata nel 1979. Ridley Scott, regista del primo film e anche dei capitoli più recenti come ... (ildifforme)

Un'offerta irripetibile per gli appassionati della saga con Harrison Ford Come ci ha dimostrato con la sua ultima avventura, arrivate nelle sale lo scorso anno, Indiana Jones non passa mai di moda e ... (movieplayer)

Si è spento Laurent de Brunhoff , autore e illustratore noto per aver continuato la serie di libri per bambini Babar the Elephant creata da suo padre, Jean de Brunhoff . Laurent de Brunhoff , è ... (metropolitanmagazine)

Fedez, bordata a Chiara: la ‘cabina armadio’ scatena i social - Fedez mostra dove ha alloggiato negli ultimi giorni e non perde occasione per lanciare una frecciatina alla (ex) moglie Chiara Ferragni. A sorpresa, i social stanno dalla sua.gossipetv

Questi controller Joy-Con di Zelda sono BELLISSIMI e costano MENO di 17€! - Joy-Con Hori di Zelda per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarli Questi controller sono un acquisto imprescindibile per gli appassionati della celeberrima saga di Zelda e per coloro che cercano un ...tomshw

ONE PIECE: 3 snodi della trama di Egghead su cui Oda dovrà riflettere molto nella pausa - Facciamo il punto sulla situazione a Egghead in ONE PIECE e cerchiamo di analizzare tre punti che Oda dovrà risolvere terminata la pausa.anime.everyeye