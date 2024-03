Jeda | «Acerbi? Si valuti tutto Gudmundsson-Inter da vedere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) La settimana appena cominciata dovrebbe portare novità definitive – in un senso o nell’altro – sulla vicenda. Ne ha parlatoa Calcio Weekend su Sportitalia, anche con un riferimento a. LA VOCE –si esprime sulle novità riguardanti Albert: «Può andare all’? Se hai un competitor come la Premier League è chiaro che diventa complicato. Loro hanno disponibilità economiche, spari alto e vengono a prenderli prima. Bisognala situazione dell’, poi lui è un giocatore molto intelligente e utile tatticamente. L’ho visto dalla Serie B e non pensavo potesse fare altrettanto in Serie A, aveva trascinato il Genoa e ora sta facendo la stessa cosa. Mi piacerebbe che rimanesse in Italia, perché è un campionato ...