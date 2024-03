Il video del funzionario ucraino che ammette la responsabilità nell’attentato di Mosca è un deepfake

Si chiama Islam , per uno strano caso del destino, il 15enne russo che ha messo in salvo più di 100 persone mentre il commando di terroristi Islam ici dell’Isis faceva irruzione al Crocus City Hall ... (secoloditalia)

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – lunedì 25 marzo – Demir ha necessità di tornare a ... (superguidatv)

Pellegrini in gol anche in nazionale, continua il momento magico del romanista - Autore di un gran gol capace di sbloccare la disputa amichevole, Lorenzo Pellegrini ha parlato nel post partita di Italia-Ecuador, partita vinta per 2-0 dagli Azzurri. Di seguito le dichiarazioni del ...informazione

Il docu-film La paranza della bellezza per gli studenti Foligno - Insegna teoria e tecnica del reportage e del documentario in università e istituzioni e realizza progetti di video partecipativo con giovani adolescenti. E' promotore di incontri didattici sui temi ...ansa

Crocierismo, numeri in crescita a Messina. Come migliorare l’accoglienza video - Non siamo ancora entrati nel vivo della stagione e già centinaia di turisti passeggiano per le vie del centro una o due volte a settimana. Da metà aprile in poi le navi saranno in porto quasi ogni ...tempostretto