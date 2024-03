Il tumore di Kate Middleton | paura a corte | perché la Corona inglese può crollare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) La principessa Catherine ha il cancro. Re Carlo ha il cancro. La tormenta che da tre mesi si sta abbattendo sulle prime due figure apicali della monarchia britannica rischia di far precipitare lad'Inghilterra nella più profonda depressione che il regno ricordi. Sabato 23 marzo è il day after dell'annuncio della malattia della principessa del Galles. È un déjà vu del 5 febbraio scorso quando alle 7 di sera, ora italiana, fu un comunicato di Buckingham Palace a rendere nota la malattia del re. La portata della notizia, oggi come allora, ha lasciato sgomenti. Anzi, di piùarriva dopo un rimpallo di errori di comunicazione tra i media e il Palazzo che hanno acceso qualsiasi fantasia:è morta, William ha l'amante, Carlo abdica, per non parlare del ritorno di Harry, che al momento tra tante cospirazioni sembra l'ipotesi ...