Il nemico del mondo esiste ancora

(Di lunedì 25 marzo 2024) Canè Il video parte con la sigla, come un telegiornale: la musica, una scritta, e sullo sfondo la terra che gira come un mappa. Tanto ha fatto Putin per far credere che il massacro di Mosca sia stata opera di Kiev, che l’Isis ha dovuto passare alla rivendicazione bis. Attraverso la sua agenzia ufficiale. Non le parole di un comunicato, per dissipare ogni dubbio, ma il filmato della strage: siamo stati noi, eccoci in azione. Impressionante. Ma istruttivo. Lo Stato islamico, quello che vorrebbe estendersi a tutta la terra, appunto, c’ènella sua crudeltà, nella determinazione di raggiungere lo scopo, nell’utilizzo dei mezzi più moderni, i social ad esempio, per portare l’umanità nel suo Medio Evo. Non solo l’Occidente, a cui dopo il Bataclan (2015) ha riservato attacchi minori, isolati: cani sciolti. Iran, ...