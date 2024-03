Dopo 26 anni la Roma Volley femminile torna ai playoff

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Al Palatiziano discoppia la festa: l'Aeroitalia SMIsi aggiudica la sfida con l'Igor Gorgonzola Novara (3-1 25-21; 19-25; 25-23; 25-12) e stacca lo storico pass per iscudetto. Al termine di due ore di gioco, al cospetto degli oltre 2500 spettatori in un Palazzetto dello Sport che ha visto la riapertura dell'ultimo anello, il tabellone segna 3-1 per le ragazze di coach Cuccarini, che con una prestazione in crescendo dominano la disputa nel primo set (25-21), abbassano la guardia nel secondo (19-25), per poire sugli scudi e confermare l'ottima interpretazione nel terzo (25-23) e poi nel quarto (25-12) contro le piemontesi che, in campo a ranghi ridotti, cedono ai colpi pressanti di Bici e compagne, lasciando alle padrone di casa l'intera posta in palio. L'Aeroitalia SMI ...