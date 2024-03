DIRETTA | Stipendi docenti e ATA | fino a 3000 euro di arretrati mancanti Cosa fare? SPECIALE con Pacifico ANIEF VIDEO

Dopo lo scandalo e il dietrofront del decreto con cui si è aumentato il 50% del suo stipendio , il presidente argentino Javier Milei ha licenzia to in diretta tv il segretario del Lavoro , Omar Yasin. ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente argentino Javier Milei ha licenzia to il segretario al Lavoro accusandolo degli aumenti salariali. Dopo aver fatto retromarcia sul decreto con cui si era assegnato un aumento di circa ... (ilfattoquotidiano)

Cambia per questo 2024 il Bonus mamme: si può avere senza limite sul reddito. ecco tutto quello che c’è da sapere In un contesto sociale in continua evoluzione, il supporto alle famiglie è diventato ... (cityrumors)