(Di lunedì 25 marzo 2024) L'attriceha ricordato il periodo difficile dopo la vittoria agli Oscar sostenendo cheè stato unper averle dato il ruolo in Interstellar.ha voluto ringraziaresostenendo che le abbia permesso di mantenere a galla la sua carriera durante un periodo contraddistinto dall'odio nei suoi confronti, che ha definito Hathahate. L'attrice, intervistata Vanity Fair, ha infatti ricordato che dopo la vittoria del premio Oscar ha affrontato un periodo complicato perché era stata sommersa dalle critiche. Il momento difficileha ricordato: "Molte persone non mi davano ruoli perché erano così preoccupati di come fosse diventata ...

Anne Hathaway ha risposto alle critiche sul suo nuovo film. Nella commedia Amazon The Idea of You, in uscita il 2 maggio 2024, l’attrice interpreta infatti Solène Marchand, una mamma 40enne ... (news.robadadonne)

Anne Hathaway , in una lunga intervista, è tornata a parlare del periodo più buio della sua carriera, quando, senza alcuna ragione apparente, dopo la vittoria del l’Oscar per Les Miserables nel 2013, ... (cinemaserietv)

Anne Hathaway e le voci che hanno messo a rischio la sua carriera: “Christopher Nolan è stato il mio angelo” - Anne Hathaway deve molto al regista Premio Oscar Christopher Nolan: "Mi affidò uno dei miei ruoli più belli in uno dei film più belli che io abbia mai girato". La carriera di Anne Hathaway nel mondo ...cinematographe

Anne Hathaway considera Christopher Nolan "un angelo" per averla fatta lavorare mentre era "odiata" - L'attrice Anne Hathaway ha ricordato il periodo difficile dopo la vittoria agli Oscar sostenendo che Christopher Nolan è stato un angelo per averle dato il ruolo in Interstellar.movieplayer

Anne Hathaway, l'interruzione di gravidanza spontanea rivelata: quando è successo - In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice Anne Hathaway ha portato alla luce una parte della sua vita che non era ancora finita sotto i riflettori, almeno non fino a oggi. Mamma ...leggo