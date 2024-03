Anita Olivieri riabbraccia Samira dopo il Grande Fratello | disavventura durante l’incontro

(Di lunedì 25 marzo 2024)hato l’amicaLui, conosciuta nella casa del: la gag raccontata sui social dalle due Fuori dalla casa delriesplode l’amicizia traLui. Le due gieffine si sono ritrovate in questi giorni,che la bionda romana e fidanzata di Alessio Falsone è stata eliminata dal reality. Le due ragazze avevano stretto una speciale amicizia nel loft di Cinecittà, almeno fino al momento dell‘uscita di, una delle prime vittime di Beatrice Luzzi, con le fan dell’attrice romana che hanno fatto fuori diverse delle nemiche giurate dell’ex interprete di Eva Bonelli in Vivere. ...

