Ultraleggero precipita nel giardino di una casa di Trevignano | morti marito e moglie Quell' aereo era sostitutivo | il procuratore Marco Martani | «Il proprietario potrebbe essere indagato»

TREVIGNANO | Ultraleggero precipita NEL GIARDINO DI CASA: DUE MORTI - 23/03/2024 TREVIGNANO – Tragedia nei cieli della Marca. Un Ultraleggero è precipitato nel giardino di una abitazione privata a Trevignano. Sono morti marito e moglie che si trovavano nel velivolo: si ...antennatre.medianordest

Aereo Ultraleggero precipita in Veneto, morti una donna di Letojanni e il marito - “Tutta una vita insieme e se ne sono andati insieme”. Così la nipote Marina Scimone, ex consigliera comunale di Letojanni, ricorda i coniugi Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri, morti improvvisamente ...sikilynews

