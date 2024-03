Parcheggio “dei sospiri“ Riapre il primo piano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Aveva chiuso i battenti definitivamente nel 2016, dopo vent’anni di aperture a singhiozzo, allagamenti continui, problemi strutturali e il fallimento in sequenza di due gestori. Porte riaperte dall’altro giorno alinterrato di piazza Risorgimento (nella foto), reduce di una lunga stagione di cantieri per l’impermeabilizzazione e la messa in sicurezza, e da qualche mese affidato a un nuovo gestore. È unimportante step. La riapertura riguarda infatti per ora solo i 93 posti auto alinterrato, teatro del lungo cantiere degli ultimi due anni. Per il secondo, sin dall’inizio “sprofondato“ in una zona difficile di falda alta, l’operazione si prospetta più complessa e sarà condotta definitivamente in porto in un secondo tempo. Nel frattempo, si festeggia. "Il ...