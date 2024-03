Melita Toniolo | la sensualità sconfinata di una femme fatale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 24 marzo 2024) Life&People.it Quando un corpo sfiora la perfezione ciò che c’è dietro di esso rischia spesso di restare nell’ombra: ma, non sempre accade. C’è chi è riuscita a dimostrare come una bellezza prorompente sia solo il biglietto da visita di un talento oggi esploso nel mondo della radio: lei è. In molti la ricordano ancora come Diavolita, l’inviata sexy, sfacciata, a tratti irriverente, del celebre programma Lucignolo, pronta ad intervistare chiunque. Ad aiutarla nell’impresa, una naturalezza ed un’autoironia divenuti cavallo di battaglia della modella, conduttrice televisiva e radiofonica veneta. Cresciuta a pochi chilometri da Treviso,ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 14 anni posando per servizi fotografici. Un fisico che non si può dimenticare, apparso, dopo qualche anno, sui calendari ...