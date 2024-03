Marina Berlusconi rende pubblico l’ultimo scritto del padre poche ore prima della morte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 24 marzo 2024) “Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando scrisse queste righe. E non potrò mai, mai dimenticare”: lo rivela, figlia del leader di Forza Italia,ndo pubbliche le quattro pagine scritte a penna da Silviodi morire. LEGGI ANCHE Italia in lutto, addio a Silvio: è morto questa mattina alle 9 Sucala l'odio degli sciacalli di sinistra: "Non è ancora morto? Che peccato..."rivela quei momenti drammatici nella prefazione al libro di Paolo Del Debbio, pubblicata in antedal CorriereSera. Silvioalla figlia ...