LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | parte la corsa! Subito diversi tentativi di allungo

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 10.58 Aprono un piccolo gap in quattro, mentre caduta senza conseguenze per il canadese Riley Pickrell (Israel – Premier Tech). 10.56 Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team) è uno dei più attivo in testa al plotone, c’è il terreno ideale per far partire la fuga in una giornata molto lunga per il gruppo. 10.54grande movimento in testa al gruppo con scatti e contro scatti. Vento in questo momento favorevole, ma in unache cambia spesso direzione potrebbe diventare un fattore importante nei primi 100 km di completa pianura. 10.52 PARTITA LA! Buon divertimento e buon ciclismo a tutti! 10.51 Le ...