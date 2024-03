LIVE – Fiorentina-Inter Women 0-2 | GOOOL! Azione top | finisce Magull!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024)è l’incontro valido per la seconda giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio Curva Fiesole – Viola Park di Firenze.0-2 60? GOOOOOOOOOLLLLL!! Serturini dalla sinistra mette un pallone invitante in area: Cambiaghi controlla e fa da sponda perche con freddezza sigla la rete dello 0-2! 53? OCCASIONE: ancora viola pericolose nell’area di rigore nerazzurra. Durante riesce a respingere il colpo di testa forte di Longo, in agguato sotto porta c’è Janagy ma non ha il riflesso per il ...